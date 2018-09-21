"Известия": Бабурин вернется в "Нижний Новгород"

Защитник сборной России​ Евгений Бабурин продолжит карьеру в "Нижнем Новгороде". Ранее он уже выступал за нижегородский клуб с 2012 по 2016 год.

– Клуб и Евгений Бабурин договорились о подписании контракта, – приводят "Известия" слова источника в "НН". – В ближайшее время баскетболист присоединится к тренировкам команды и, скорее всего, примет участие в стартовом матче Единой лиги с "Калевом", который пройдет 7 октября.