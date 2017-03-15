Иванович может покинуть "Химки" из-за проблем с лидерами команды

Главный тренер "Химок" Душко Иванович, скорее всего, покинет команду после окончания сезона, сообщают "Известия". Руководство команды предложит специалисту новый контракт, только если клуб сможет выйти в Евролигу. На данный момент подмосковный клуб занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Отмечается, что 59-летний тренер имеет натянутые отношения с лидерами "Химок", что и станет решающим фактором в вопросе продления соглашения. Иванович возглавил "Химки" в марте 2016 года. На этом посту черногорец сменил литовца Римаса Куртинайтиса, который руководил командой пять лет.