15:31 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Иванович может покинуть "Химки" из-за проблем с лидерами команды

0
0
0
0

Главный тренер "Химок" Душко Иванович, скорее всего, покинет команду после окончания сезона, сообщают "Известия". Руководство команды предложит специалисту новый контракт, только если клуб сможет выйти в Евролигу. На данный момент подмосковный клуб занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Отмечается, что 59-летний тренер имеет натянутые отношения с лидерами "Химок", что и станет решающим фактором в вопросе продления соглашения. Иванович возглавил "Химки" в марте 2016 года. На этом посту черногорец сменил литовца Римаса Куртинайтиса, который руководил командой пять лет.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/670567

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ