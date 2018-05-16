Иванов будет бороться с клубами Единой лиги ВТБ, которые раздают билеты болельщикам

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что будет бороться с клубами, которые раздают болельщикам приглашения на свои матчи и не хотят зарабатывать на продаже билетов. По его словам, это непрофессионально.

– В этом сезоне Единая Лига ВТБ получила полный доступ к билетной программе всех клубов, чтобы отслеживать статистику продаж, – цитирует официальный сайт Единой Лиги ВТБ Иванова. – Я подозревал и мои подозрения подтвердились – у нас есть клубы, у которых половину посещаемости составляют люди, не покупающие билеты, а приходящие на матчи по приглашениям. Эти команды не хотят зарабатывать деньги, это непрофессионально и с этим я буду бороться.

Самым богатым клубом лиги в сезоне-2017/18 стал ЦСКА, его бюджет составил 2 миллиарда 685 миллионов рублей. Самым бедный - "Автодор" (169 млн. 773 тыс.).

Самые богатые клубы лиги ВТБ: ЦСКА – первый