Иван Ухов - о переходе в ЦСКА: "Пока еще я в эйфории"

22-летний защитник Иван Ухов прокомментировал переход из "Пармы" в ЦСКА.
- Клуб с такой историей, постоянно играющий в самых лучших турнирах, конечно впечатляет, - сказал игрок в интервью пресс-службе армейского клуба. - Клуб борется за чемпионство в каждом из турниров, а это говорит о многом.
Пока что мыслей никаких нет, пока еще в эйфории, ведь что-то новое для себя сделал. Я буду играть и тренироваться с лучшими игроками Европы. Хочу выйти на более высокий уровень игры.
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https://www.youtube.com/watch?v=7PtfL739WIE&feature=youtu.be&a=