Иван Ухов - о переходе в ЦСКА: "Пока еще я в эйфории"

22-летний защитник Иван Ухов прокомментировал переход из "Пармы" в ЦСКА.



- Клуб с такой историей, постоянно играющий в самых лучших турнирах, конечно впечатляет, - сказал игрок в интервью пресс-службе армейского клуба. - Клуб борется за чемпионство в каждом из турниров, а это говорит о многом.

Пока что мыслей никаких нет, пока еще в эйфории, ведь что-то новое для себя сделал. Я буду играть и тренироваться с лучшими игроками Европы. Хочу выйти на более высокий уровень игры.