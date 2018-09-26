Иван Ухов: "Когда получил предложение от ЦСКА, подумал, что это обман"

Баскетболист Иван Ухов заявил, что когда получил предложение о переходе от ЦСКА, сначала не поверил в это и подумал, что это обман.

Защитник сборной России Ухов в июле покинул пермскую "Парму" и подписал трехлетний контракт с ЦСКА. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Ухов сыграл 24 матча, в которых в среднем набирал 9,3 очка, делал 2,5 подбора и отдавал 2,7 передачи.

- Когда только поступило предложение от ЦСКА, я подумал, что такого не может быть, не поверил. Двойственные ощущения, думал, обман какой-то, иллюзия, - цитирует "РИА Новости" Ухова. - По сравнению с "Пармой" мне надо будет серьезно прибавить, все-таки ЦСКА всегда претендует на самые высокие места во всех турнирах, включая Евролигу. Мне надо будет соответствовать уровню ЦСКА и добавлять во многих компонентах. Конечно, мне очень хочется попробовать себя и в Евролиге.

Организация в ЦСКА на высоком уровне, мне все нравится. Все игроки дружные, общительные, все ребята готовы помочь. Моя адаптация в команде прошла очень быстро.

Еще перед подписанием контракта я беседовал с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом, он рассказал, чего хочет от меня на площадке. Он сказал, что мне нужно будет серьезно защищаться, не давать легко обойти себя. Надо быть всегда заряженным и давать бой любому игроку. В нападении Итудис меня не ограничивал, если есть возможность для свободного броска, надо бросать.