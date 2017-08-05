15:20 5 августа | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Иван Нелюбов: " Я готов к конкуренции в "Локомотиве"

Центровой Иван Нелюбов отметил, что в "Локомотиве" его ожидает высокая конкуренция. Сегодня баскетболист подписал с новым клубом однолетний контракт. В прошлом сезоне он выступал за "Парму".

- Переход в "Локомотив" – это большой вызов, ведь от клуба всегда высокие ожидания, а внутри команды серьёзная конкуренция, - цитирует пресс-служба клуба Нелюбова. - Но я готов принять этот вызов и буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь "Локо" и порадовать краснодарских болельщиков. С нетерпением жду нового сезона и новых побед!
 

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/7668825.html

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