Итудис передумал возглавлять сборную Греции

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отказался от предложения возглавить сборную Греции, сообщает "Р-Спорт". По его словам, он не хотел оставлять пост наставника армейцев, а на совмещение не готов был пойти сам клуб.

- Как с моей стороны, так и со стороны федерации существовало большое желание, чтобы я взял на себя ответственность за большой проект национальной команды, - цитирует "Р-Спорт" Итудиса. - Для меня было бы большой честью возглавить сборную моей страны и вести ее к успеху. Однако после беседы с руководством клуба и федерации мы поняли, что при существующих календарях практически невозможно должным образом отвечать интересам клуба и сборной, поскольку обе стороны заслуживают полного внимания на пути к успеху, который я вижу для них. Потому мы договорились, что однажды вернемся к этому вопросу.

"Я всегда готов помочь национальной команде, и, надеюсь, в будущем случится более подходящий момент, чтобы начать сотрудничество. Хочу поблагодарить греческую федерацию и господина Василакопулоса за доверие и надеюсь, что у нас появится шанс работать вместе. До того момента я в полном распоряжении национальной команды в любом другом качестве, в котором могу помочь", - добавил специалист.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что совмещение постов перегрузило бы Итудиса.

- Возможный отъезд Итудиса в сборную связан с множеством беспокоящих нас факторов, - сказал Ватутин. - Будучи тренером сборной, Димитрис полноценно не восстановится физически и психологически после изнуряющего клубного сезона, не сможет с должной концентрацией совмещать занятость в сборной с участием в селекционной работе ЦСКА, в конце концов, будет вынужден пропустить значительную и важнейшую часть подготовительного сбора нашей команды. Все эти моменты вызывают вполне обоснованные опасения.