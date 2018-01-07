Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис извинился перед болельщиками за поражение от "Локомотива" (79:90) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Он также пообещал, что армейцы будут еще усерднее работать на тренировках и в играх.

Отметим, что в этой встрече ЦСКА впервые в истории турнира ни разу не вел в счете.

– Спасибо, что болельщики сегодня пришли поболеть за нас – ведь в России сегодня Рождество, – приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Итудиса. – Прошу прощения у болельщиков, что мы не смогли сегодня добыть победу. Одно могу обещать точно: мы будем работать еще усерднее на тренировках, в играх и обязательно вернемся.

"Локомотив": "Просто еще одна победа? Нет! Прихлопнули ЦСКА! Это кайф"