Источник: Швед не уедет в НБА и останется в "Химках"

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед принял решение остаться в подмосковном клубе, утверждает Eurohoops. По информации источника, два клуба НБА проявляли интерес к 29-летнего игроку, но он решил остаться в России.

Напомним, что Швед в 2012 году заключил контракт с "Миннесотой", позднее он выступал за "Филадельфию", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Летом 2015 года он заключил контракт с "Химками". Его соглашение с подмосковным клубом рассчитано до 2020 года, но в нем прописана опция возможного отъезда игрока в НБА.