Источник: Швед может разорвать контракт с "Химками" ради НБА

Лидер "Химок" Алексей Швед может вернуться в НБА уже в это межсезонье. Об этом в своем Твиттере сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Пик. 28-летний россиянин перешел в подмосковный клуб в 2015 году и подписал контракт на три сезона. Но в него включена опция о досрочном расторжении, если защитник получит предложение из-за океана.

Ранее генеральный директор "Химок" Павел Астахов говорил, что Швед должен принять решение о своем будущем до 25 июля. Напомним, что, по неофициальной информации, баскетболист зарабатывает в подмосковном клубе 3 миллиона евро в год.

Россиянин уже выступал в НБА на протяжении трех лет за "Миннесоту", "Хьюстон", "Филадельфию" и "Нью-Йорк". В минувшем сезоне Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. "Химки" уступили в финале плей-офф ЦСКА (0-3).