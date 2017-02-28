Илья Попов: "Читаю вообще все комментарии во всех соцсетях"

Центровой "Нижнего Новгорода" Илья Попов надеется, что с возрастом сможет исправиться и станет меньше получать фолов. Также он отметил, что читает все комментарии о своей игре.

– У меня всегда были проблемы с нарушениями, надеюсь, что с опытом смогу от них избавиться, - цитирует пресс-служба клуба Попова. - Мы много работаем с тренерами над этим, и постепенно приходит понимание, как грамотно защищаться. Все-таки за последнее время я стал немного аккуратнее. Что поделать, я действительно очень агрессивный на площадке. Еще мой первый тренер говорил мне: "Локоть в зубы и вперед!". У него вообще было много коронных фраз, но эта запомнилась больше всего.

– За ошибки вас нередко критикуют болельщики в социальных сетях. Как относитесь к подобным обсуждениям?

– Я читаю вообще все комментарии во всех соцсетях. Иногда они вызывают интерес, но чаще удивляют и веселят. Мне сложно понять, как можно так безосновательно критиковать людей, которые прикладывают максимум усилий к своей работе. Причем сегодня ты молодец, а уже завтра тебя называют последними словами. Я не отношусь к комментариям серьезно и вряд ли они пошатнут уверенность в себе. Если бы это сказал тренер или родственники, то было бы обидно, но этих людей я не знаю. Иногда, кстати, есть желание поставить лайк некоторым комментариям, и когда-нибудь я начну это делать.