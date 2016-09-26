Илона Корстин: "В новом сезоне у Лиги ВТБ будет рекордное количество телетрансляций"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подчеркнула в интервью "Известиям", что в этом сезоне планируется рекордное количество трансляций матчей турнира. Регулярный чемпионат стартует 2 октября. В соревновании примут участие 13 клубов из России, Белоруссии, Эстонии, Латвии и Казахстана.

– Какое решение за прошедшие три месяца на посту генерального директора Единой лиги далось вам тяжелее всего?

– Тяжелее всего было подобрать и сформировать команду. Несколько ключевых сотрудников покинули лигу. Но мы нашли им достойную замену, и в итоге я довольна результатом. Все сотрудники нашего офиса – профессионалы высокого уровня. Я была капитаном сборной России и во многом отвечала за игру команды. Сейчас у меня тоже есть команда единомышленников, которую я возглавляю. И в баскетболе, и сейчас мы определяем цель и делаем все, чтобы ее выполнить.

– Сокращения состава участников лиги отразится на количестве баскетбольных трансляций на федеральном спортивном канале?

– Наоборот. В этом году у нас будет рекордное количество трансляций – в общей сложности больше 100. Рассчитываем, что около 40 матчей регулярного сезона будет показано на канале "Матч ТВ". Остальные игры будут транслироваться на других каналах холдинга. Также в полном объеме федеральный канал покажет все игры плей-офф, включая полуфинальную и финальную серии. Одной из главных задач лиги будет и улучшение качества трансляций, что, в свою очередь, должно привлечь новых болельщиков.