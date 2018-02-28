10:55 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Илона Корстин стала матерью

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Единая лига ВТБ на своем официальном сайте сообщила, что генеральный директор турнира Илона Корстин стала матерью. Этот ребенок стал первым в семье бывшей баскетболистки. Дочь назвали Викторией.

"Желаем девочке крепкого здоровья, а Илоне Кальювне и Владимиру – большого семейного счастья!", – говорится в сообщении на сайте лиги.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/pozdravlyaem-ilonu-korstin-s-rozhdeniem-docheri/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ilsh

Поздравляю!!!! По моему лучшая баскетболистка России XXI века и просто красавица.

12:41

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