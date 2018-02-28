Единая лига ВТБ на своем официальном сайте сообщила, что генеральный директор турнира Илона Корстин стала матерью. Этот ребенок стал первым в семье бывшей баскетболистки. Дочь назвали Викторией.

"Желаем девочке крепкого здоровья, а Илоне Кальювне и Владимиру – большого семейного счастья!", – говорится в сообщении на сайте лиги.