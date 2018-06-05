Илона Корстин: "Самые удобные места на "Финал четырех" уже распроданы"

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин рассказала, как идут продажи билетов на "Финал четырех", и что ждет болельщиков на играх.

– "Финал четырех" – как десерт для болельщиков. На кону титул чемпиона России и путевка в Евролигу. Он интересен клубам, но не менее интересен зрителям. Мы о них позаботились и проводим решающие матчи на современной арене – здесь хорошая транспортная доступность, множество точек питания, шоу-программа на матчах и между ними. Будет интересно.

– Как продаются билеты?

– Мы стремимся к тому, чтобы "Финал четырех" стал популярным маркетинговым продуктом помогал привлекать дополнительные средства. Эту составляющую мы тоже дополнительно проанализируем. Чем больше заработаем, тем больше клубы получат премиальных. Продажи билетов идут хорошо – не скрываем, что интерес выше к матчам 10 июня, чем к полуфиналам, но при этом все самые удобные места в партере уже распроданы. Мы делаем все возможное, чтобы свободных мест не осталось, поэтому призываю тех болельщики, у кого еще нет билетов, поторопиться. (Антон БАБОШИН)