Илона Корстин: "Единая лига ВТБ проводит "Финал четырех" из-за чемпионата мира"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сказала, что руководство организации решило в этом сезоне определить победителя в формате "Финала четырех" из-за того, что в июне-июле в России пройдет чемпионат мира по футболу.

– В этом году для нас это был единственно возможный формат определения победителя Единой лиги ВТБ из-за чемпионата мира по футболу, – цитирует "Р-Спорт" Корстин. – Если бы оставили серии плей-офф, то решающие матчи серий попали бы на начало чемпионата мира в России. И никто бы не говорил уже о баскетболе в эти дни.

Евролига говорит, что "Финал четырех" привлекает средства, финансы. Мы тоже стремимся к этому. У нас уже есть спонсоры, которые готовы выделять средства на "Финал четырех". Мы планируем заработать и на билетах. Затем все проанализируем, и если картина будет удовлетворительной, привлекательной, мы дадим ее на рассмотрение клубам. Чем больше лига соберет денег, тем больше клубы получат премиальных. Наша лига тратит большую часть своих средств на премиальные и на проведение турнира.

Продажа билетов на "Финал четырех" идет динамично. У болельщиков больше интерес к 10 июня, к финалу. Весь VIP-партер уже распродан на оба дня. Все лучшие места уже распроданы. Мы делаем все возможное, чтобы продать все билеты. Мы рассчитываем, что оба дня арена будет полной.

Отметим, что ранее президент лиги Сергей Кущенко сказал, что совет организации определит будущее формата "Финала четырех" на заседании, которое состоится в июле.

"Финал четырех" Единой лиги ВТБ пройдет пройдет в московском "Парке легенд" с 8 по 10 июня, в полуфиналах сыграют ЦСКА и "Зенит", а также "Химки" и УНИКС. Матчи чемпионата мира-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.