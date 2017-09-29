Илона Корстин: "Единая лига - единственная в стране, кто раскрывает бюджеты клубов"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью "Коммерсанту" отметила, что гордится раскрытием бюджетов команд. Руководитель считает, что Единую лигу нельзя сравнивать с КХЛ, где введен потолок зарплат, так как клубы лиги параллельно играют в разных турнирах.

– Финансовая деятельность банков – тоже частное дело банков. Но там есть регулятор.

– Я считаю, у нас и так есть предмет для гордости, – сказала Корстин. – Мы – единственная в стране профессиональная спортивная лига, которая ежегодно раскрывает бюджеты клубов. Из них видны все их траты, расходы, заработки. Сама Единая лига также публично отчитывается о своей финансовой деятельности. В смысле прозрачности у нас вряд ли есть конкуренты.

– Следующий шаг – раскрытие зарплат игроков?

– У нас есть цель – показать, что мы прозрачная организация, показать, на какие направления расходуются средства. Раскрытие клубных бюджетов ее достигает, а заодно дисциплинирует клубы.

– Мы скорее имеем в виду, что публикация деталей контрактов игроков, возможно, поспособствовала бы росту интереса к ним.

– Или, наоборот, вызвала раздражение и агрессию? Мы же видим, какую реакцию вызывает бюджет ЦСКА – самый большой в лиге: споры, пререкания.

– Вы не задумывались о внедрении каких-то радикальных финансовых инструментов для подравнивания конкуренции? Континентальная хоккейная лига, допустим, вводит жесткий потолок зарплат.

– Единую лигу ВТБ и Континентальную хоккейную лигу нельзя сравнивать. Клубы КХЛ играют только в КХЛ. Клубы Единой лиги играют помимо ее чемпионата в еврокубках – Евролиге, Кубке Европы, Лиге чемпионов. Для участия в этих соревнованиях нужны разные бюджеты. Если бы наше первенство было бы закрытым, как первенство НБА, тогда можно было бы говорить о введении потолка зарплат, иных ограничений.