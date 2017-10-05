Илона Корстин: "Добирать команды в Единую лигу ВТБ ради количества и жертвовать качеством не хотим"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин​ заявила, что лига не намерена только ради количества приглашать новые клубы. Также она рассказала, что "Самара" хотела вступить в состав участников на новый сезон, но из-за отсутствия баскетбольной арены получила отказ.

– У нас были претенденты в этом году, но Единая лига ВТБ – соревнование высокого уровня, поэтому мы не хотим добирать команды ради количества и жертвовать качеством, - цитируют "Известия" Корстин. - Практически все наши клубы параллельно выступают в еврокубках – нагрузка на игроков и так приличная. К тому же ФИБА ввела окна для игр сборной, что сделало календарь еще более плотным. Поэтому расширять состав участников в этом сезоне не имело смысла.

– Тем не менее клубы присылали свои заявки?

– Была заявка от БК "Самара". Это достаточно серьезный клуб, но мы много раз говорили, что Единая лига ВТБ – не только спортивный, но и маркетинговый продукт. Чтобы вступить в турнир, надо соблюсти все критерии: в городе должны быть аэропорт и гостиницы высокого уровня, а самому клубу необходимо обладать финансовой стабильностью, показывать высокие спортивные результаты и в первую очередь иметь арену, которая вмещает не менее 3 тыс. зрителей. Я знаю, что у "Самары" есть планы по строительству вместительного баскетбольного зала в центре города, и как только клуб реализует этот план, мы с большим удовольствием возьмем "Самару" в лигу. Также мы вели переговоры с польскими клубами, но из-за конфликтной ситуации между ФИБА и Евролигой они боятся делать какие-то резкие шаги. Продолжаем диалог и с финскими командами, но пока там нет достойного претендента, способного на равных бороться с клубами Единая лига ВТБ.