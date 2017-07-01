Ильницкий сменил "Химки" на "Локомотив"

Тяжелый форвард Станислав Ильницкий подписал трехлетний контракт с "Локомотивом", сообщает пресс-служба клуба. До кубанской команды 23-летний баскетболист выступал за "Химки", в которых он начал свою профессиональную карьеру в 2013 году.

– "Химки" были моим домом, я здесь вырос как игрок и как человек. Но настала пора сделать новый шаг в карьере, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Ильницкого. – Буду стараться приносить пользу "Локомотиву" на каждом сантиметре площадки! Знаю, что в Краснодаре болельщики очень любят свою команду, поэтому надеюсь на теплый прием.

В минувшем сезоне Ильницкий в составе "Химок" в среднем набирал 3,2 очка, делал 0,6 передачи и совершал 2,3 подбора за 12,5 минуты игрового времени.