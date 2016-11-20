Илиас Папатеодору: "Сложно описать словами то, что произошло сегодня"

Главный тренер "Астаны" Илиас Папатеодору считает, что его команда заслуженно обыграла "Енисей" (98:97 2ОТ). По его мнению, можно было побеждать, не доводя игру до овертайма.

– Очень сложно описать словами, то, что произошло сегодня. Думаю, мы заслужили эту победу. Еще в основное время, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Папатеодору. – Все 40 минут мы старались контролировать игру, вести ее. Был шанс не доводить дело до овертайма, но мы им не воспользовались. Очень важно, что игроки все время оставались максимально сконцентрированы – это и принесло нам победу. Большое спасибо болельщикам за поддержку!