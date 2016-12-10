22:54 10 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Илиас Папатеодору: "С первой же минуты "Локомотив" не давал "Астане" поймать ритм в нападении"

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Главный тренер "Астаны" Илиас Папатеодору назвал заслуженной победу "Локомотива" в матче Единой лиги ВТБ (51:71). Также он отметил высокий прессинг с первых минут со стороны соперника.

– Поздравляем "Локомотив" с этой победой, она полностью заслуженная, - цитирует пресс-служба краснодарского клуба Папатеодору. - С первой же минуты соперник применил прессинг, не давал нам поймать ритм в нападении. Это первая причина, по которой мы проиграл матч. Мы пытались найти решение, использовать нашу защиту, но не получилось.

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Материалы REN-TV

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