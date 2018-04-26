Игроки "Зенита" Курич и Карасев установили рекорд Единой Лиги ВТБ в матче с "Енисеем"

Игроки "Зенита" Кайл Курич и Сергей Карасев установили бомбардирский рекорд Единой лиги ВТБ в матче регулярного чемпионата с "Енисеем" (104:84), сообщает пресс-служба турнира. Впервые в истории лиги сразу два игрока одной команды смогли набрать в одном матче более 30 очков Американец набрал 34 балла, россиянин - 32.

Отметим, что Курич и Карасев входят в десятку лучших бомбардиров в нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Американец набирает в среднем 16,3 очка за игру (седьмой результат), россиянин - 15,2 (десятый).

