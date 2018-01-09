Игроки и тренеры "Химок" оштрафованы за результаты последних матчей

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов провел собрание с игроками и тренерским штабом, сообщает официальный сайт клуба. Во время разговора руководитель объявил, что игроки, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент клуба оштрафованы на 50 процентов от месячной зарплаты.

Такое решение было принято вследствие последних результатов команды. Подмосковный клуб проиграл три встречи из последних пяти проведенных. "Химки" проиграли "Калеву" (84:92) в Единой лиге ВТБ, а также две встречи в Евролиге против "Барселоны" (65:79) и ЦСКА (68:79).