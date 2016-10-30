22:59 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Игорь Грищук: "УНИКС не дал "Цмоки" даже шанса"

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Главный тренер "Цмоки-Минса" Игорь Грищук признал закономерность поражения от УНИКСа (71:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этой встрече защитник казанцев Кит Лэнгфорд установил новый рекорд результативности чемпионата, набрав 42 очка.

– Хочу поздравить УНИКС, это хорошая команда, – цитирует пресс-служба турнира Грищука. – Сегодня нам не дали даже шанса. Но ничего страшного, будем бороться дальше.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/lengford-ustanavlivaet-novyj-rekord-rezultativnosti-ligi/

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