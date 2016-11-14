Игорь Грищук: "Цмоки" провалил вторую половину игры с "Локомотивом"

Главный тренер "Цмоки" Игорь Грищук после матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Локомотивом" (63:87) подчеркнул, что команда провалила вторую половину встречи. Специалист принес извинения болельщикам за плохую игру.

– Хотел бы извиниться перед болельщиками, – приводит официальный стай краснодарской команды слова Грищука. – Первую половину мы сыграли хорошо, а потом случился провал. Ответственность за этот проигрыш я беру на себя. Игра сложилась так, а не иначе. "Локомотив" – это сильная команда, и если она забивает 56 очков за три четверти… Статистика подборов: 50 против 28. Повторю, этот проигрыш – моя ответственность.