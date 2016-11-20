20:06 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Игорь Грищук: "Цмоки-Минск" использовал ошибки "Пармы" в обороне"

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Главный тренер "Цмоки-Минска" Игорь Грищук похвалил команду за победу над "Пармой" (67:61) в Единой лиге ВТБ. По его словам, удалось воспользоваться ошибками соперника в защите.

– Прежде всего хотел поблагодарить ребят за хорошую игру, и, конечно же, хотел отметить "Парму": команда молодая, очень перспективная, борется за каждый метр, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ. – Еще хотелось бы отметить болельщиков, которые поддерживают свою команду и любят баскетбол. Радостно, что в Перми возрождается баскетбол, ведь я сам здесь когда-то играл.

Нам удалось переломить ход игры за счет того, что воспользовались ошибками в обороне "Пармы" и реализовали план на концовку.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/tsmoki-minsk-iz-permi-s-pobedoj/

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