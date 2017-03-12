23:15 12 марта | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Хоакин Колом: "Психологически УНИКС не готов на 100 процентов"

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Разыгрывающий УНИКСа Хоакин Колом после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" (84:109) отметил, что команда старается выкладываться по максимуму, но не может добиться результата. По его словам, казанцы не готовы к борьбе психологически.

- Сегодня нам не хватало физики, уверенности в себе, - приводит "Р-Спорт" слова Колома. - Мы пропустили более 100 очков в домашней игре, что недопустимо. Психологически мы не готовы на 100 процентов, нам нужно прибавлять. Так нельзя играть дома. Хотелось бы извиниться перед болельщиками УНИКСа. Мы старались, делали все, что могли, но надо что-то поменять. Так играть мы не должны. В плей-офф все будет по-другому. Мы обязательно прибавим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170312/1117576803.html

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