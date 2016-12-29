Хоаким Колом: "Русские женщины хорошие, но мне не нужны сложности"

Защитник УНИКСа Хоаким Колом в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что даже не думал о том, чтобы найти себе жену в России. При этом он отметил привлекательность российских девушек.

– Насколько я знаю, ты еще не завел семью. Бытует такое мнение, что в России самые красивые женщины. Ты не думал найти себе жену здесь?

– О нет, я об этом даже не задумываюсь.

– Почему?

– Да, русские девушки очень хорошенькие. Но, в принципе, в каждой стране есть свои красавицы. И я просто не хочу в своей жизни осложнений.