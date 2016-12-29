Хоаким Колом: "Пробовал учить русский, но понял, что мне это не по силам"

Защитник УНИКСа Хоаким Колом в интервью "Реальному времени" признался, что русский язык оказался для него слишком сложным. Также баскетболист отметил, что рад наличию в городе соотечественников, выступающих за футбольный "Рубин".

– Вы упомянули испаноговорящих игроков "Рубина". Некоторые из них, я знаю, даже частенько ходят на матчи УНИКСа. Вы близко общаетесь с Самуэлем Гарсией, Серхио Санчесом и Рочиной?

– Да, это, кстати, я им передаю билеты на матчи, так что это они на меня приходят посмотреть. Мы иногда видимся, ужинаем вместе. Ведь очень хочется иметь друзей из твоей страны, когда ты находишься так далеко от родины, иногда хочется просто поговорить на родном испанском языке.

– А русский язык еще не пробовал учить?

– Я-то пробовал, но быстро понял – это мне не по силам (смеется).

– А как еще проводишь свободное время, помимо ужина с друзьями-соотечественниками? Ведь у нас в городе большой выбор заведений.

– Если честно, чаще всего я сплю. Потому, что мы много путешествуем и готовимся к каждой игре, а это требует много отдыха. Но ты молодец-молодец, хороший вопрос (смеется).