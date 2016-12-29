Хоаким Колом: "Казань превзошла ожидания"

Защитник УНИКСа Хоаким Колом в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что доволен своей ролью в команде и игровым временем. Также защитник сравнил испанских и российских болельщиков.

– Вы уже два сезона играете в УНИКСе. Что больше всего поразило и что запомнилось на российском этапе карьеры?

– Я очень доволен, что нахожусь здесь, и расцениваю этот опыт только положительно. Вообще, Казань здорово превзошла мои ожидания, превзошла то, что я ожидал до приезда сюда. Я очень доволен городом, это очень красивое место. Также мне подходит роль и время, которое мне отводится на площадке, отношения с тренерами и ребятами в команде. Но что для меня стало действительно удивительно, так это наши перелеты. Если в Испании с одного конца на другой можно добраться за 6—7 часов по земле, то здесь у нас очень долгие перелеты, и 6—7 часов в самолете – это норма, не считая перелета в Москву. Еще бы хотел отметить разницу в поддержке команд. Здесь совсем по-другому. Ведь у нас в Испании они по-хорошему дикие, болеют с экспрессией. А здесь болельщики ходят похуже и поддерживают в спокойной манере. Ну и не могу не отметить прошлый сезон, когда мы пробились в финал Лиги ВТБ и завоевали путевку в Евролигу. Я запомнил эти игры потому, что сыграл тогда на хорошем уровне.

– И в противовес: самое главное разочарование за этот период?

– Не назвал бы это разочарованием, но Евролигу мы начали не очень удачно, но постепенно мы вышли на хороший уровень и выправили ситуацию. Так что я стараюсь не зацикливаться на отрицательных моментах и видеть только позитив.