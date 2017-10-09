"Химки" заявят легионера Тодоровича только на матчи Евролиги

Центровой "Химок" и сборной Черногории Марко Тодорович будет заявлен только на матчи Евролиги и не примет участия в Единой лиге ВТБ. Место пятого легионера команды в домашнем турнире займет Томас Робинсон.

– После подписания контракта с Робинсоном мы должны были сделать выбор и заявить на игры Единой лиги ВТБ семь легионеров из восьми, – цитируют "Известия" генерального директора "Химок" Павла Астахова. – На позиции 4–5-го номера у нас очень высокая конкуренция: Робинсон, Томас, Гилл, Зубков, Моня, Ханикатт. Тодоровичу тяжело конкурировать с этими ребятами. Мы видели, что он не очень уверенно выступал на Евробаскете-2017 и в серии товарищеских игр. Профессиональный спорт – это конкуренция. Ты ее или выдерживаешь и находишься в составе, или не выдерживаешь. Рассчитываем ли мы на Марко в том сезоне – вопрос к тренеру. У Барцокаса есть такая опция, он может задействовать Тодоровича в матчах Евролиги. Время покажет, произойдет это или нет.

В соответствии с регламентом он получил лицензию восьмого легионера и останется им на весь сезон, поэтому не сможет принимать участия в играх Лиги ВТБ.