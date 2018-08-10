"Химки" завершили комплектование состава на сезон

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов объявил, что клуб завершил работу по трансферам. Летом состав команды пополнили четыре американца: Ди Бост, Тони Крокер, Кейси Прэтер и Джордан Мики, а также центровой сборной России Петр Губанов.

– Мы завершили комплектование состава на сезон-2018/19 – цитируют "Известия" Астахова. – У нас максимальное количество легионеров – восемь человек. И крепкий костяк российских игроков. Всех, кого мы хотели оставить, мы оставили. Плюс к нам присоединился Петр Губанов, который провел отличный сезон в "Нижнем Новгороде" и, надеюсь, продолжит прогрессировать в нашей команде.