"Химки" вырвали победу у "Зенита" и сравняли счет в серии

"Химки" на своей площадке одолели "Зенит" (73:71) в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, набравший 33 очка. У сине-бело-голубых 22 баллами отметился Сергей Карасев.

Счет в серии стал равным – 2-2. Следующий поединок между этими командами состоится 4 июня.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Четвертый матч

"Химки – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 73:71 (19:28, 19:5, 12:20, 23:18)

Х: Швед (33), Зайцев (12), Тодорович (9 + 8 подборов).

З: Карасев (22 + 7 подборов), Маркович (10 + 7 подборов), Тимма (10).

Счет в серии: 2-2 (99:95, 92:89, 73:97).