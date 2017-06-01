"Химки" вырвали победу у "Зенита" и сравняли счет в серии

"Химки" на своей площадке одолели "Зенит" (73:71) в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, набравший 33 очка. У сине-бело-голубых 22 баллами отметился Сергей Карасев.
Счет в серии стал равным – 2-2. Следующий поединок между этими командами состоится 4 июня.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала
Четвертый матч
"Химки – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 73:71 (19:28, 19:5, 12:20, 23:18)
Х: Швед (33), Зайцев (12), Тодорович (9 + 8 подборов).
З: Карасев (22 + 7 подборов), Маркович (10 + 7 подборов), Тимма (10).
Счет в серии: 2-2 (99:95, 92:89, 73:97).