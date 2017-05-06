"Химки" во второй раз разгромили "Енисей", Швед набрал 26 очков

"Химки" на своей площадке обыграли "Енисей" (109:81) во втором четвертьфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 26 очков. У гостей 23 баллами отметился Сулейман Браимо.

Счет в серии стал 2-0 в пользу химчан. Следующий матч противостояния пройдет в Красноярске 9 мая.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Химки" – "Енисей" (Красноярск) – 109:81 (22:24, 30:18, 31:22, 26:17)

Х: Швед (26 + 7 передач), Пуллен (12), Вяльцев (10), Тодорович (10 + 8 подборов).

Е: Браимо (23 + 14 подборов), Каныгин (14), Тэйлор (11), Мартынов (10).

Счет в серии: 2-0.