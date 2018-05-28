"Химки" сделают все возможное для сохранения Шведа на следующий сезон

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов отметил, что клуб сделает все возможное, чтобы сохранить разыгрывающего защитника Алексея Шведа в составе команды на следующий сезон.

"Химки" со счетом 86:73 одержали победу над "Локомотивом" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 33 очка и сделав 10 результативных передач. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Химок".

- Шведа мы не отпустим - сделаем все возможное, чтобы сохранить его летом, и он еще принесет нам титул, я уверен, - цитирует ТАСС Астахова. - Хочу поздравить вообще всех ребят, команду, тренера с выходом в "Финал четырех.

В "Финале четырех" мы не боимся никого - у нас лучший игрок в Европе. Пусть другие нас боятся и подстраиваются под нас.

"Финал четырех" пройдет в Москве на арене "ВТБ Ледовый Дворец" с 8 по 10 июня.