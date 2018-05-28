"Химки" сделают все возможное для сохранения Шведа на следующий сезон

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов отметил, что клуб сделает все возможное, чтобы сохранить разыгрывающего защитника Алексея Шведа в составе команды на следующий сезон.
"Химки" со счетом 86:73 одержали победу над "Локомотивом" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 33 очка и сделав 10 результативных передач. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Химок".
- Шведа мы не отпустим - сделаем все возможное, чтобы сохранить его летом, и он еще принесет нам титул, я уверен, - цитирует ТАСС Астахова. - Хочу поздравить вообще всех ребят, команду, тренера с выходом в "Финал четырех.
В "Финале четырех" мы не боимся никого - у нас лучший игрок в Европе. Пусть другие нас боятся и подстраиваются под нас.
"Финал четырех" пройдет в Москве на арене "ВТБ Ледовый Дворец" с 8 по 10 июня.
R_E_M
А что, есть претенденты? При контракте Шведа в 3.4 миллиона $ - предложить ему больше в РФ может только ЦСКА. А нужность Шведа в нынешнем виде ЦСКА сомнительная (это не значит что Швед плохой игрок - швед игрок прекрасный, но в баскетболе Итудиса места я ему не вижу). В европе сравнимые деньги не дадут - там надбавки за паспорт не будет, ну и та же история что и с НБА (чуть дальше). В НБА могут дать контракт хороший, в несколько команд он вполне впишется, но нюанс в налоговом законодательстве, там ему придется около половины отдавать налогами, а значит контракт нужен около 7 миллионов. А оценивать его игру в такую сумму весьма сомнительно. Ну и про разницу в размере трехочковых дуг не забываем. Так что вариант (реальный) только один - еще один из приближенных к телу захочет поиграть в хозяина баскетбольного клуба и щедро отсыпет бабла на новый российский суперклуб.... ну не самое плохое применение наворованных денег. В общем Химки могут спать спокойно - Швед останется.
23:10