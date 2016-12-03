"Химки": "Решение РФБ разрешить клубам заявку восьмого легионера вызывает вопросы"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов заявил, что решение РФБ разрешить клубам дозаявку восьмого легионера для участия в еврокубках удивляет и вызывает вопросы. На этой неделе УНИКС инициировал поправки в регламенте чемпионата России, которые позволили клубу внести в заявку на Евролигу восьмого легионера. Таким образом, новичок УНИКСа Пол Столл не имеет права играть в Единой лиге ВТБ.

– Со своей стороны "Химки" крайне удивлены сложившейся ситуацией, – приводит "Р-Спорт" слова Астахова. – Если помните, в прошлом сезоне в связи с травмой Пола Дэвиса мы подписали Джоша Буна. Позже, когда Дэвис вернулся в строй, получилось, что у нас восемь легионеров. Наш клуб уважает регламент, поэтому нам пришлось расстаться с Марко Тодоровичем, ушедшим в аренду в "Бильбао". Сейчас же исполком РФБ принял решение, что клубы могут дозаявлять восьмого иностранца, но только для выступления в еврокубках.

Президент УНИКСа Евгений Борисович Богачев обратился в Единую лигу ВТБ с данным предложением, после чего все российские клубы были опрошены, и, насколько понимаю, только "Химки" высказались против внесения данных поправок. Мы не понимаем, почему то, что было запрещено в прошлом сезоне, разрешается теперь. "Химки" считают некорректным внесение изменений в регламент по ходу сезона. Одно дело, если бы решение было принято перед началом чемпионата, на совете Единой лиги ВТБ, но ведь изменения происходят в середине сезона. Подобные решения вызывают большие вопросы. Это по меньшей мере странно, когда в угоду одного клуба меняются базовые вещи в регламенте.

Не совсем понятно и то, почему исполком РФБ принимает решения не в интересах сборной России – ведь это место мог занять российский игрок, который получил бы неоценимый опыт игры в Евролиге. Но это уже не наше дело. люди в федерации, возможно, знают больше, чем мы в клубах.