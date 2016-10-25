"Химки" расторгли контракт с Джастином Картером

Форвард Джастин Картер, ранее выступавший за "Химки", стал свободным агентом. Подмосковный клуб расторг контракт с игроком. Напомним, минувшим летом американец заключил с химчанами однолетнее соглашение.
- Наш клуб воспользовался опцией в контракте и прекратил сотрудничество с игроком, - говорится в сообщении на странице клуба в твиттере. - Желаем удачи Джастину!
Джастин Картер покидает #БКХимки. Наш клуб воспользовался опцией в контракте и прекратил сотрудничество с игроком. Желаем удачи Джастину! pic.twitter.com/5rSZ1oulo5– BC Khimki (@Khimkibasket) 25 октября 2016 г.