17:42 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Химки" расторгли контракт с Джастином Картером

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Форвард Джастин Картер, ранее выступавший за "Химки", стал свободным агентом. Подмосковный клуб расторг контракт с игроком. Напомним, минувшим летом американец заключил с химчанами однолетнее соглашение.

- Наш клуб воспользовался опцией в контракте и прекратил сотрудничество с игроком, - говорится в сообщении на странице клуба в твиттере. - Желаем удачи Джастину!

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