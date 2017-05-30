"Химки" прервали рекордную серию "Зенита" и сократили отставание в серии

"Химки" на своей площадке в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ победили "Зенит" и сократили отставание в серии. До этой встречи питерская команда одержала 20 побед подряд.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед (22 очка), который был признан MVP регулярного сезона.

Четвертый матч серии до трех побед пройдет 1 июня.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

Третий матч

"Химки" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 97:73 (30:21, 26:25, 24:12, 17:15)

Х: Швед (22 + 4 передач), Роулэнд (17), Тодорович (15 + 9 подборов).

З: Карасев (14), Маркович (12).

Счет в серии: 1-2 (95:99, 89:92)