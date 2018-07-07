"Химки" подтвердили смерть Тайлера Ханикатта

"Химки" в Инстаграме подтвердили смерть бывшего форварда команды Тайлера Ханикатта. Ранее СМИ сообщали, что 27-летний американец был застрелен в своем доме в Лос-Анджелесе в результате перестрелки с полицейскими.

"Американский форвард Тайлер Ханикатт, выступавший за нашу команду с 2014 по 2016 и с 2017 по 2018 годы трагически погиб в Лос-Анджелесе (США) утром в субботу 7 июля. Ему было 27 лет...



Агент Ханикатта Аарон Минц подтвердил смерть игрока. Баскетбольный клуб "Химки" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Тайлера.



Мы запомним Ханикатта как одного из самых ярких игроков в истории "Химок" и одного из лучших данкеров Европы. Покойся с миром, Тайлер", - говориться в сообщении.

В прошлом сезоне Ханикатт провел за "Химки" 33 матча, в среднем набирая за игру 9,8 очков, делая 1,9 передачи и совершая 5,9 подборов.



Контракт игрока с "Химками" истек после сезона-2017/18, он являлся свободным агентом.