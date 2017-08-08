"Химки" подписали контракт с Владиславом Старателевым

Серебряный призер чемпионата Единой Лиги ВТБ и участник Евролиги в новом сезоне подмосковные "Химки" подписали контракт с российским защитником Владиславом Старателевым. Соглашение между клубом и игроком рассчитано на три года – по системе 1+2.

Воспитанник армейской баскетбольной школы Старателев в минувшем сезоне выступал за московский МБА и БК "Рязань", а в сезоне-2015/16 играл за клуб Единой лиги ВТБ грузинскую "Виту", попав в пятерку лучших молодых баскетболистов чемпионата. Этим летом Старателев вошел в состав сборной России, которая участвовала и победила в Спортивных играх стран БРИКС в китайском Гуанчжоу.

– Очень рад, что подписал контракт с таким клубом, как "Химки", – отметил Старателев. – Приложу максимум усилий для того, чтобы закрепиться в основном составе. Постараюсь принести как можно больше пользы своей новой команде!