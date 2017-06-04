18:39 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Химки" победили "Зенит", вышли в финал Лиги ВТБ и получили путевку в Евролигу

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"Зенит" на своей площадке в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ уступил "Химкам". Подмосковная команда вышла в финал турнира, где сыграет против ЦСКА, и получила путевку в Евролигу на следующий сезон.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 28 очков.

Отметим, что первые две встречи в серии в Санкт-Петербурге выиграл "Зенит", третью и четвертую в Химках – подмосковная команда.

Финальная серия до трех побед начнется в четверг, 8 июня, в Москве.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Химки" – 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30)

З: Лэндри (14 + 6 подборов), Карасев (14), Тимма (13 + 7 подборов), Тулсон (12), Валиев (10 + 6 подборов), Маркович (9 + 7 передач).

Х: Швед (28 + 6 передач), Роулэнд (19 + 4 передачи), Хаммел (14 + 8 подборов).

Счет в серии: 2-3 (99:95, 92:89, 73:97, 71:73).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Andvaraforce

Не представляю, что бы делал в Евролиге Зенит.

19:05

Владо

Да,четвёртая игра действительно была с судейским произволом,поэтому сказать что Химки заслуженно вышли в финал язык не поворачивается.

19:03

Constanta

Удивительно, что все официальные лица промолчали о нечестном судействе в четвертом матче. Зенит был сильнее и заслужил победу!

18:55

Constanta

К сожалению, после того, как в четвертом матче украли победу, Зенит не был достаточно мотивирован.

18:46

diskmen

Респект ХИМКАМ. 2:0 проигрывать и вытащить всю серию.Молдцы ребята.

18:46

King's Bounty IIII

дали бомам по хвосту !

18:44