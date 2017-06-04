"Химки" победили "Зенит", вышли в финал Лиги ВТБ и получили путевку в Евролигу

"Зенит" на своей площадке в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ уступил "Химкам". Подмосковная команда вышла в финал турнира, где сыграет против ЦСКА, и получила путевку в Евролигу на следующий сезон.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 28 очков.

Отметим, что первые две встречи в серии в Санкт-Петербурге выиграл "Зенит", третью и четвертую в Химках – подмосковная команда.

Финальная серия до трех побед начнется в четверг, 8 июня, в Москве.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Химки" – 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30)

З: Лэндри (14 + 6 подборов), Карасев (14), Тимма (13 + 7 подборов), Тулсон (12), Валиев (10 + 6 подборов), Маркович (9 + 7 передач).

Х: Швед (28 + 6 передач), Роулэнд (19 + 4 передачи), Хаммел (14 + 8 подборов).

Счет в серии: 2-3 (99:95, 92:89, 73:97, 71:73).