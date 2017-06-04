"Химки" победили "Зенит", вышли в финал Лиги ВТБ и получили путевку в Евролигу

"Зенит" на своей площадке в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ уступил "Химкам". Подмосковная команда вышла в финал турнира, где сыграет против ЦСКА, и получила путевку в Евролигу на следующий сезон.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 28 очков.
Отметим, что первые две встречи в серии в Санкт-Петербурге выиграл "Зенит", третью и четвертую в Химках – подмосковная команда.
Финальная серия до трех побед начнется в четверг, 8 июня, в Москве.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Химки" – 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30)
З: Лэндри (14 + 6 подборов), Карасев (14), Тимма (13 + 7 подборов), Тулсон (12), Валиев (10 + 6 подборов), Маркович (9 + 7 передач).
Х: Швед (28 + 6 передач), Роулэнд (19 + 4 передачи), Хаммел (14 + 8 подборов).
Счет в серии: 2-3 (99:95, 92:89, 73:97, 71:73).
Andvaraforce
Не представляю, что бы делал в Евролиге Зенит.
19:05
Владо
Да,четвёртая игра действительно была с судейским произволом,поэтому сказать что Химки заслуженно вышли в финал язык не поворачивается.
19:03
Constanta
Удивительно, что все официальные лица промолчали о нечестном судействе в четвертом матче. Зенит был сильнее и заслужил победу!
18:55
Constanta
К сожалению, после того, как в четвертом матче украли победу, Зенит не был достаточно мотивирован.
18:46
diskmen
Респект ХИМКАМ. 2:0 проигрывать и вытащить всю серию.Молдцы ребята.
18:46
King's Bounty IIII
дали бомам по хвосту !
18:44