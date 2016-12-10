"Химки" победили "Парму", Швед набрал 14 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Парма" на выезде уступила "Химкам" – 66:92. По 14 очков у хозяев набрали Алексей Швед, реализовавший 3 из 5 трехочковых бросков, и И.Джей. Роулэнд. Самым результативным игроком встречи стал защитник пермяков Максим Дубовский, отметившийся 15 очками.

Подмосковный клуб занимает третье место в сводной таблице турнира. "Парма" до сих пор не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне и идет последней.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" – "Парма" (Пермь) – 92:66 (32:12, 20:15, 27:16, 13:23)

Х: Швед (14 + 6 передач), Роулэнд (14), Браун (13), Хамел (13), Зайцев (10).

П: Дубовский (15), Чернов (12), Анджушич (10).