"Химки" победили "Цмоки", Швед набрал 26 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" на выезде обыграли "Цмоки-Минск" – 77:73. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Алексей Швед, набравший 26 очков. Для его команды эта победа стала пятой подряд. Подмосковный клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" (Минск) – "Химки" – 73:77 (18:26, 21:20, 13:19, 21:12)

Ц: Грэй (20), Джойс (11 + 7 передач), Кудрявцев (10).

Х: Швед (26), Ильницкий (12 + 7 подборов), Бунгу-Коло (11 + 7 подборов).