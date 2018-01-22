"Химки" организовали показ фильма "Движение вверх" для детей Московской области

Баскетбольный клуб "Химки" организовал специальный показ фильма "Движение вверх" для особых зрителей. Кинокартину, посвященную легендарной победе баскетбольной сборной СССР над США в финале мюнхенской Олимпиады-1972, показали воспитанникам детского дома из города Мытищи и Химкинского центра реабилитации детей с ограниченными возможностями "Вера", с которыми подмосковный клуб работает в рамках программы One Team.

Напомним, что БК "Химки" является одним из самых активных участников социальной программы One Team. Желто-синие работают сразу с двумя группами детей: в Мытищинском детском доме "Школа музыкального воспитания" и в Химкинском центре реабилитации детей с ограниченными возможностями "Вера". Представители "Химок" на регулярной основе проводят с детьми занятия по программе One team и часто участниками таких тренировок становятся игроки основной команды.