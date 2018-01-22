23:47 22 января | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Химки" организовали показ фильма "Движение вверх" для детей Московской области


Баскетбольный клуб "Химки" организовал специальный показ фильма "Движение вверх" для особых зрителей. Кинокартину, посвященную легендарной победе баскетбольной сборной СССР над США в финале мюнхенской Олимпиады-1972, показали воспитанникам детского дома из города Мытищи и Химкинского центра реабилитации детей с ограниченными возможностями "Вера", с которыми подмосковный клуб работает в рамках программы One Team.

Напомним, что БК "Химки" является одним из самых активных участников социальной программы One Team. Желто-синие работают сразу с двумя группами детей: в Мытищинском детском доме "Школа музыкального воспитания" и в Химкинском центре реабилитации детей с ограниченными возможностями "Вера". Представители "Химок" на регулярной основе проводят с детьми занятия по программе One team и часто участниками таких тренировок становятся игроки основной команды.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий