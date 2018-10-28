"Химки" обыграли УНИКС, Швед набрал 23 очка

"Химки" победили УНИКС (78:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 23 очка. У казанского клуба с 12 очками лучшим снайпером стал Джамар Смит.

"Химки" с пятью победами в пяти играх на данный момент лидируют в турнирной таблице. У УНИКСа третья позиция.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" - УНИКС (Казань) - 78:65 (15:12, 17:17, 27:14, 19:22)

28 октября. Химки. "БЦ МО".

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