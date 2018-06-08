"Химки" обыграли УНИКС и сыграют с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

"Химки" одержали победу в матче с УНИКСом (76:71) в матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ и пробились в финал турнира.

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 36 очков и установил новый рекорд результативности плей-офф турнира. У УНИКСа 23 очка набрал Джамар Смит.

В финале "Химки" сыграют против ЦСКА. Московский клуб ранее обыграл "Зенит" (84:67). Финал состоится 10 мая. В этот же день в матче за третье место сыграют УНИКС и "Зенит".

Единая лига ВТБ

Финал четырех

1/2 финала

УНИКС (Казань) - "Химки" - 71:76 (18:23, 14:15, 15:14, 24:24)

УНИКС: Смит (23), Колом (13), Ласме (13)

"Химки": Швед (36), Дженкинс (12), Гилл (9)

8 июня. Москва. "ВТБ Ледовый Дворец".