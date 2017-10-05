"Химки" обыграли "Цмоки-Минск", Швед набрал 19 очков

"Химки" на своем паркете обыграли "Цмоки-Минск" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 83:55 (16:11, 23:24, 23:9, 21:11) в пользу подмосковной команды.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 19 очков. У проигравших точнее всех был Давид Кравиш (10).
Следующим соперником "Химок" станет ВЭФ, встреча состоится 9 октября в Риге. "Цмоки-Минск" 6 октября в гостях сыграет с "Енисеем".
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Химки" - "Цмоки-Минск" - 83:55 (16:11, 23:24, 23:9, 21:11)
5 октября. Химки. "БЦ МО".
Спринт
Минский клуб 5 октября сыграл в Химках и никаким образом не может играть в Красноярске 6 октября. БК "Енисей" в этот день играет с ЦСКА. Сколько можно оляпываться в каждом сообщении на спортивном сайте "С-Э"?
22:13