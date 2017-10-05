"Химки" обыграли "Цмоки-Минск", Швед набрал 19 очков

"Химки" на своем паркете обыграли "Цмоки-Минск" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 83:55 (16:11, 23:24, 23:9, 21:11) в пользу подмосковной команды.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, набравший 19 очков. У проигравших точнее всех был Давид Кравиш (10).

Следующим соперником "Химок" станет ВЭФ, встреча состоится 9 октября в Риге. "Цмоки-Минск" 6 октября в гостях сыграет с "Енисеем".

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" - "Цмоки-Минск" - 83:55 (16:11, 23:24, 23:9, 21:11)

5 октября. Химки. "БЦ МО".