"Химки" объявили о подписании Робинсона

"Химки" на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с форвардом Томасом Эрлом Робинсоном. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2017/18.

Робинсон был выбран "Сакраменто" под общим пятым номером на драфте НБА-2012. В следующем году "Кингз" обменяли его в "Хьюстон", после чего форвард выступал за "Портленд", "Филадельфию" и "Бруклин". Последним клубом 26-летнего баскетболиста был "Лейкерс".

В минувшем сезоне Робинсон принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата НБА (лишь раз выйдя в старте), в среднем набирая 4,9 очка и делая 4,8 подбора.