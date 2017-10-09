"Химки" не будут заявлять Тодоровича на матчи Единой лиги ВТБ

Центровой "Химок" Марко Тодорович не будет внесен в заявку команды на матчи Единой лиги ВТБ. 26-летний игрок будет заявлен только на игры Евролиги.

Место Тодоровича в заявке клуба в Единой лиге ВТБ займет новичок команды Томас Робинсон.



– После подписания контракта с Робинсоном мы должны были сделать выбор и заявить на игры Единой лиги ВТБ семь легионеров из восьми. На позиции 4–5-го номера у нас очень высокая конкуренция: Робинсон, Томас, Гилл, Зубков, Моня, Ханикатт. Тодоровичу тяжело конкурировать с этими ребятами, – приводят "Известия" слова генерального директора "Химок" Павла Астахова. – Мы видели, что он не очень уверенно выступал на Евробаскете-2017 и в серии товарищеских игр. Профессиональный спорт – это конкуренция. Ты ее или выдерживаешь и находишься в составе, или не выдерживаешь.

Рассчитываем ли мы на Марко в том сезоне – вопрос к тренеру. У Барцокаса есть такая опция, он может задействовать Тодоровича в матчах Евролиги. Время покажет, произойдет это или нет.