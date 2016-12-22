"Химки" без Шведа победили "Калев"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" на выезде нанесли поражение "Калеву" – 84:77. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий подмосковной команды Джейкоб Пуллен, набравший 24 очка. Еще 16 баллами отметился капитан гостей Сергей Моня.

Защитнику таллинцев Демонте Харперу не хватило одного подбора до трипл-дабла. Отметим, что один из лидеров "Химок" Алексей Швед пропускал этот поединок.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Калев" (Таллин) – "Химки" – 77:84 (19:17, 13:21, 21:20, 24:26)

К: Симмонс (15 + 10 подборов), Харпер (15 + 11 передач + 9 подборов), Лютых (14), Толлефсен (14).

Х: Пуллен (24), Моня (16), Роулэнд (13 + 7 передач), Браун (12).