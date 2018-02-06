20:28 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Хантер и Хайнс пропустят несколько матчей ЦСКА

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ЦСКА не сможет рассчитывать на центровых Отелло Хантера и Кайла Хайнса в следующих матчах, информирует пресс-служба армейцев. Хайнс получил травму мышцы правой голени во время матча с "Реалом". У Хантера диагностировано повреждение боковой связки правого колена после столкновения с соперником во встрече с "Химками".

Отмечается, что сроки восстановления обоих игроков будут оцениваться по результатам промежуточных обследований. Кроме того, ЦСКА не может рассчитывать на центрового Павла Коробкова, который восстанавливается после полученного на тренировке повреждения.

 

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=16890

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Helicopter

И так "не было" центрового, теперь совсем не стало.

20:40