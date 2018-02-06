Хантер и Хайнс пропустят несколько матчей ЦСКА

ЦСКА не сможет рассчитывать на центровых Отелло Хантера и Кайла Хайнса в следующих матчах, информирует пресс-служба армейцев. Хайнс получил травму мышцы правой голени во время матча с "Реалом". У Хантера диагностировано повреждение боковой связки правого колена после столкновения с соперником во встрече с "Химками".

Отмечается, что сроки восстановления обоих игроков будут оцениваться по результатам промежуточных обследований. Кроме того, ЦСКА не может рассчитывать на центрового Павла Коробкова, который восстанавливается после полученного на тренировке повреждения.